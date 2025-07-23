Третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле завершился

Российская и украинская делегации встретились во дворце Чираган в Стамбуле в 20:38 по московскому времени, а уже в 21:16 появились сообщения, что третий раунд переговоров завершился, пишет ТАСС .

Предварительно известно, что 24 июля не планируется продолжения третьего раунда.

Перед стартом третьего раунда мирных переговоров между Москвой и Киевом состоялась личная встреча руководителей делегаций: помощника президента РФ Владимира Мединского и украинского министра обороны Рустема Умерова. Главы переговорных групп общались наедине.

Переговоры с полным составом делегаций обеих стран начались в 20:38 по московскому времени. Третий раунд проходил в закрытом формате для журналистов.

По данным ТАСС, стороны обменялись мнениями и не планируют повторно встречаться 23 июля в рамках третьего раунда переговоров. По словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, главной целью встречи является достижение скорейшего прекращения огня в зоне соприкосновения.

Во время переговоров делегации России и Украины сидели за П-образным столом. Справа находились российские переговорщики, а слева — представители киевского режима. Диалог сторон был на русском языке.

Мирные переговоры между Москвой и Киевом возобновились по инициативе президента РФ Владимира Путина. В мае он предложил Украине встретиться с российскими переговорщиками в Стамбуле 15 числа и продолжить ту работу, которая была прервана Киевом весной 2022 года. В итоге первый раунд переговоров состоялся 16 мая, а второй — 2 июня.