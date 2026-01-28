Президент США Дональд Трамп намеревался внести коррективы в свою стратегию по иранскому вопросу, но неожиданно столкнулся с тем, что Венесуэла выходит из-под контроля. В Китае обратили особое внимание на развитие отношений между Вашингтоном, Каракасом и Тегераном, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Sohu.

«Трамп в очередной раз продемонстрировал свои нефтяные результаты в интервью. Он с гордостью объявил, что контролирует 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти и намерен продать ее. Но исполняющая обязанности президента Венесуэлы (Делси – ред.) Родригес, не колеблясь, дала отпор и этим „дала Трампу пощечину“. И Иран, и Венесуэла сталкиваются с одной и той же дилеммой: тот, кто сможет упорствовать до конца под сильным давлением США и кто сможет продолжать выживать во имя страны, в противном случае столкнется с опасностью», — отмечается в материале.

В КНР отмечают, что буквально несколько дней назад глава Белого дома торжественно объявил о захвате ряда венесуэльских нефтяных танкеров и отправке нефти на американские нефтеперерабатывающие предприятия. После того, как был отдан приказ об аресте президента Венесуэлы Николаса Мадуро, США значительно укрепили свой контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы. Американский флот осуществил силовой захват как минимум семи танкеров, связанных с венесуэльскими нефтяными интересами. Трамп открыто заявил, что Америка получила 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти.

Видя, что Трамп рассматривает Венесуэлу как личную «бензоколонку» и источник денег, правительство страны незамедлительно отреагировало с жестким заявлением. 25 января во время посещения нефтяной компании в штате Ансо Атеги Родригес подчеркнула, что Венесуэла несет огромную ответственность, обладая не только крупнейшими запасами нефти, но и крупнейшими запасами природного газа в Западном полушарии. Родригес также резко осудила вмешательство США в Венесуэлу и выразила протест против диктата Вашингтона.

Иран и Венесуэла обеспокоены тем, что не могут позволить себе ни войну, ни бездействие. Делси Родригес и верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи столкнулись с общей критической проблемой: как вырваться из осады и найти выход. Обе страны находятся под военной угрозой со стороны Соединенных Штатов. Разница лишь в том, что Венесуэла уже подверглась прямому военному давлению и ее президент был арестован. В Китае заключили, что это является унижением для любого суверенного государства и вызывает глубокую обеспокоенность в Иране.

