Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал в интервью CBS News, что президент Украины Владимир Зеленский хочет подписать мирный договор с РФ. Эту информацию собираются донести до Москвы, чтобы стороны начали сотрудничать, сообщает ТАСС .

Рютте допустил, что на решение Зеленского могло оказать влияние давление со стороны американского президента Дональда Трампа. Он собирается найти мирное решение конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом идут почти ежедневно. Стороны интенсивно взаимодействуют.

Еще американский президент отметил положительную динамику процесса. Он сказал, что участники переговоров смогли добиться некоторых результатов.

