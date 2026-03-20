Трамп сообщил о ежедневных переговорах по Украине
Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о ходе переговоров по украинскому вопросу. По его словам, обсуждения проходят практически каждый день, сообщает РИА Новости.
Глава Белого дома отметил, что диалог ведется с высокой интенсивностью. Трамп поделился этой информацией с представителями прессы.
Трамп также подчеркнул положительную динамику процесса. Он заявил, что участникам переговоров удается достигать значительных результатов.
Лидер США выразил оптимизм относительно дальнейшего развития ситуации. Трамп считает, что стороны движутся в правильном направлении.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему образовалась пауза в переговорах по Украине. По его словам, это связано с другими приоритетами Вашингтона.
