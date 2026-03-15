Песков рассказал, почему в переговорах по Украине возникла пауза

В настоящее время в мирных переговорах по украинскому кризису наблюдается временная пауза, которая связана с тем, что внимание США переключилось на другую проблему, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Также, по словам Пескова, европейские страны направляют все ресурсы на поддержку решимости Киева продолжать конфликт, их действия не способствуют поиску мирного решения.

Песков также рассказал, что французский дипломат совершил рабочий визит в Россию, однако существенных результатов это не принесло. Что касается СВО, то оперативная ситуация на линии соприкосновения с противником развивается в благоприятном для России ключе, при этом Москва сохраняет готовность к диалогу для разрешения кризиса.

Ранее в 2026 году российская и украинская делегации с участием американских представителей провели три встречи. Последняя из них была организована в Женеве 17–18 февраля. Никаких совместных документов или соглашений стороны не подписывали. Информации о точных датах и локации следующих консультаций пока не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.