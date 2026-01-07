Рютте заявил о готовности Гренландии принять войска США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в интервью CNN, что власти Гренландии не возражают против увеличения американского военного присутствия на острове, пишет Life.ru .

По словам главы альянса, обсуждения этого вопроса проходят в открытом режиме без каких-либо препятствий. Рютте указал на существование международных договоренностей, которые позволяют реализовать такие планы. Он подчеркнул, что все участники НАТО считают расширение присутствия Вашингтона в арктическом регионе обоснованным шагом.

Генсек также отметил согласованную позицию стран-членов организации относительно ситуации в Арктике. Он сообщил, что вопрос о дополнительном размещении американских военных в Гренландии находится в стадии активного обсуждения.

По словам Рютте, никаких препятствий для этого не существует, поскольку необходимые договоренности уже имеются.

Ранее сообщалось, что в США рассматривают четыре сценария о том, как Гренландия может стать частью Америки. По одному из них, остров может быть выкуплен у Дании.

