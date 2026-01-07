Опубликованы четыре сценария присоединения Гренландии к США

Администрация президента США Дональда Трампа изучает четыре альтернативных пути для возможного присоединения Гренландии к территории Штатов. По одному из сценариев, Вашингтон может выкупить территорию острова, сообщает aif.ru со ссылкой на The Times.

Первый рассматриваемый вариант — это использование военной силы. Второй — оказание воздействия через экономические рычаги. В частности, США могут предложить Дании сделку о приобретении острова, подкрепив это обещаниями значительных инвестиций в гренландскую экономику, направленных на повышение благосостояния местных жителей.

Третий подход заключается в подписании соглашения о свободной ассоциации, подобного тем, которые уже существуют между Вашингтоном и такими государствами, как Микронезия, Маршалловы Острова и Палау. Подобные договоренности предусматривают предоставление финансовой поддержки со стороны США в обмен на передачу ответственности за оборону американской стороне, при сохранении местного самоуправления на данных территориях.

Четвертый сценарий предполагает сохранение Гренландии под управлением Дании, однако при условии значительного расширения военного присутствия США на острове, подписания коммерческих соглашений с американскими компаниями на разработку природных ресурсов, а также назначения американских консультантов в местные органы власти.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио, в разговоре с членами Конгресса, подчеркнул, что для получения контроля над Гренландией Белый дом отдает предпочтение варианту покупки острова, отказываясь от идеи военного вторжения.

