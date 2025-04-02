Рютте: США не выведут войска из Европы

Речи о выводе войск США из Европы не может идти. США не рассматривают такой вариант, заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает «Коммерсант» .

По его словам, Вашингтон «полностью привержен» членству в альянсе. США не собираются выводить свои войска с европейской территории.

При этом Рютте заявил о стремлении Европы увеличить расходы на оборонную деятельность. В июне министры обороны стран НАТО соберутся, чтобы обсудить эту тему и определить задачи по оборонным расходам.

По словам Рютте, альянсу надо тратить на оборону «значительно больше 3%». Он добавил, что Европа должна достичь самостоятельности в обеспечении своей безопасности уже в течение пяти лет.

Ранее стало известно, что США могут разместить на Украине военные формирования путем сделки по «редкозему». В этих целях Вашингтог может тайно сотрудничать с Европой.