На спине или баттерфляем: россиянам рассказали, чем отличаются стили плавания

Плавание считается одним из самых полезных видов спорта: оно развивает все группы мышц, тренирует выносливость и легкие, не отличается высокой травмоопасностью, но, чтобы выбрать наиболее подходящий для себя стиль, нужно знать особенности и преимущества каждого из них, сообщает Общественная Служба Новостей.

Кроль также называют вольным стилем: пловец опускает грудь в воду и гребет руками, одновременно работая ногами, их движение похоже на работу ножниц. Кроль — один из самых энергозатратных и быстрых стилей, его выбирают люди, желающие натренировать сердечно-сосудистую систему и выносливость, но для него требуется определенный уровень подготовки.

Стиль баттерфляй также определяют как «дельфин»: движения рук и ног при таком плавании напоминают это животное. Его считают самым сложным и техничным стилем плавания, он дает мощную нагрузку на мышцы и требует хорошей физической формы.

Плавание на спине подойдет начинающим и людям с проблемами опорно-двигательной системы: этот стиль считается одним из самых простых. Он поможет при коррекции осанки и заболеваниях позвоночника.