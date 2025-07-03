Мотоцикл столкнулся с автомобилем на Перовской эстакаде в Москве
Авария с участием мотоцикла и машины произошла на Перовской эстакаде на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Они выясняют обстоятельства ДТП.
Данные о количестве пострадавших выясняют. Движение по направлению к Московской области затруднено. Водителям рекомендуют объезжать место столкновения.
Ранее ДТП с двумя автомобилями произошло перед Добрынинским тоннелем в Москве. После столкновения движение было затруднено.