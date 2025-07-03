Главврач кузбасской клиники за 1,5 года своровала 1,6 млн рублей из бюджета

В полиции Кузбасса заявили, что местный врач 1,5 года воровала деньги из бюджета поликлиники, сообщает Сiбдепо .

Бывший главный врач из Гурьевского округа грабила бюджет с помощью фиктивных ОМС-пациентов. С января 2022-го по июль 2024 года женщина пользовалась данными родственников и знакомых сотрудников больницы. Эти люди документально числились лежащими в дневном стационаре с выдуманными диагнозами.

На этих «пациентов» главный врач оформляла страховые выплаты из фонда ОМС. Вырученные деньги попадали на счет клиники, а затем исчезали. Всего женщина смогла своровать около 1,6 миллиона рублей. Эти деньги она впоследствии тратила на личные нужды.

На данный момент в отношении врача возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Пока она находится под домашним арестом, а сотрудники правоохранительных органов ищут возможных соучастников.