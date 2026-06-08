В Протвине капремонт лицея №2 завершили на 75%

Капитальный ремонт лицея №2 на улице Гагарина в Протвине выполнен на 75%. На объекте работают 50 человек, завершен демонтаж и продолжаются отделочные и инженерные работы. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании площадью 6 796,1 кв. м полностью завершены демонтажные работы. Сейчас строители выполняют отделочные и общестроительные работы, заканчивают ремонт кровли, ведут фасадные и электромонтажные работы, а также монтируют инженерные коммуникации. На площадке задействованы 50 человек и одна единица техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.