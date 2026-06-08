Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 12:34

Инспекторы проверили содержание дворов Подмосковья с 1 по 5 июня

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с 1 по 5 июня проконтролировали состояние дворовых, общественных и придомовых территорий в ряде округов региона. По итогам проверок выполнены ремонтные и уборочные работы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Сергиевом Посаде специалисты организовали локальный ремонт участков кровли дома № 82 на улице 1-ая Рыбная. В Пушкинском округе установили малые архитектурные формы возле дома № 4 на улице Дзержинского в Ивантеевке. В Ленинском округе провели уборку подъездов в доме № 1 на Новом шоссе в Дрожжино.

В Лобне рабочие заменили задвижки на инженерных узлах в доме № 7 на Лобненском бульваре. В Люберцах отремонтировали транзитный трубопровод холодного водоснабжения в доме № 10 на улице Спортивная в Дзержинском.

В Красногорске обеспечили регулярную уборку придомовой территории возле дома № 3 по Ильинскому шоссе. Работы направлены на поддержание надлежащего состояния жилого фонда и прилегающих территорий.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.