Обломки беспилотника вызвали пожар в Жирновском районе Волгограда

Пожар вспыхнул на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе Волгограда после падения обломков БПЛА. Пострадавших нет, сообщает novostivolgograda.ru

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что пожар оперативно потушили. Возгорание началось после крушения обломков беспилотника.

Российские системы противовоздушной обороны перехватили 310 украинских дронов. Их сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области с 00:22 до 06:34. Росавиация не закрывала небо над регионом, но аэропорт отложил четыре рейса: вылеты в Москву и Анталью, а также прилеты по этим направлениям. Задержки составили от 1,5 до 4 часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.