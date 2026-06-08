Жители Подмосковья подали более 1,2 тыс заявок на соцуслуги онлайн

Свыше 1,2 тыс. заявок на заключение договора с использованием социального сертификата подали жители Подмосковья с начала 2026 года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Поддержка» — «Другое». Для подачи заявления необходимо авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Воспользоваться сервисом могут жители Московской области, имеющие действующий социальный сертификат, выданный после признания человека нуждающимся в помощи. По сертификату можно оформить договор на социальное обслуживание на дому или в полустационарной форме.

Проект договора направят в личный кабинет заявителя на региональном портале для подписания. При смене исполнителя услуг по социальному сертификату сначала необходимо расторгнуть прежний договор, а затем подать новое заявление. Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.