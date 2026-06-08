Мирра Андреева выиграла Ролан Гаррос‑2026 для Подмосковья

Теннисистка из Московской области Мирра Андреева стала победительницей открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос»-2026 в женском одиночном разряде. В финале 19-летняя спортсменка обыграла польку Майю Хвалиньску. Это первый титул Большого шлема в карьере Андреевой, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В решающем матче восьмая ракетка мира Мирра Андреева, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, победила 114-ю ракетку мира Майю Хвалиньску. Польская теннисистка ранее выбила в полуфинале другую представительницу Подмосковья — Диану Шнайдер.

Для Андреевой этот титул стал первым на турнирах Большого шлема. Она вошла в число четырех самых молодых финалисток в истории «Ролан Гаррос» — моложе были только Мартина Хингис, Ким Клейстерс и Коко Гауфф. Подмосковная спортсменка стала восьмой россиянкой, сыгравшей в финале турнира Большого шлема, и четвертой, сумевшей завоевать титул. Это первый российский титул в женском одиночном разряде с 2014 года.

По ходу турнира Андреева обыграла в полуфинале 15-ю ракетку мира украинку Марту Костюк, а в четвертьфинале — румынку Сорану Кырстю. В мае 2026 года Мирра Андреева вместе с Дианой Шнайдер выиграла турнир категории WTA 1000 в Риме в парном разряде. Обе спортсменки являются серебряными призерами Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.