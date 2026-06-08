Росгвардейцы провели праздник для детей в Дмитрове

Патриотическое мероприятие прошло 6 июня в детском лагере Яхромской школы № 2 в Дмитрове в преддверии Дня России. Сотрудники Дмитровского отдела вневедомственной охраны организовали для школьников игры, конкурсы и уроки безопасности в рамках 10-летия войск национальной гвардии РФ, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Сотрудники вневедомственной охраны подготовили для детей игровую программу: конкурсы, рисунки триколора мелом на асфальте и пускание мыльных пузырей. Также они рассказали о своей службе и показали патрульный автомобиль. Ребятам объяснили назначение световых и звуковых сигналов, продемонстрировали оборудование связи в салоне. Желающие смогли посидеть за рулем и воспользоваться громкоговорителем под контролем правоохранителей.

Особое внимание уделили вопросам безопасности в период летних каникул. Школьникам напомнили, что купаться следует только в специально отведенных местах и под присмотром взрослых, необходимо соблюдать правила дорожного движения и знать порядок действий при обнаружении подозрительных предметов.

«Когда видишь улыбки детей, понимаешь, что мы служим на благо их безопасного будущего. Хочется, чтобы такие встречи не только дарили радость, но и помогали мальчишкам и девчонкам запоминать простые, но очень важные правила, которые, возможно, уберегут их от беды», — отметил сотрудник Дмитровского ОВО Вячеслав П.

В завершение встречи росгвардейцы вручили участникам памятные подарки и памятки с основными правилами безопасного поведения летом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.