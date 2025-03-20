США могут разместить на Украине военные формирования путем сделки по «редкозему»

Председатель Международного Центра противодействия преступности и терроризму, международный политолог Энес Караханов считает, что за счет сделки по редкоземельным металлам, которой добивается президент США Дональд Трамп, страна преследуют цель разместить на Украине свои военные формирования, сообщает Общественная Служба Новостей .

«На новом сроке Трамп намерен превратить Украину в стратегически важный регион, подобный африканскому, в тайном сотрудничестве с Европой, используя всего лишь соглашение по редкоземельным металлам», — сказал Караханов.

По его мнению, за счет этого США смогут контролировать всю территорию Украины. Он напомнил, что аналогично Европа и США действовали в Африке.

Однако политолог уверен, что Россия не допустит этого, даже если соглашению по «редкозему» будет заключено.

«В ответ на возможное размещение американских войск Россия, скорее всего, будет активизировать свои действия на востоке Украины», — предположил он.

Также РФ может полностью перекрыть доступ для выхода Украины к Черному морю путем продвижения своих войск вплоть до Одессы, добавил эксперт.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил готовность оказать поддержку Киеву в управлении электрическими и атомными станциями, взяв эти объекты энергетики под контроль с целью обеспечения их безопасности.