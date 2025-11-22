Рябков: вопрос о проведении встречи Путина и Трампа стоит на повестке дня

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут провести еще одну личную встречу. Такой вопрос стоит на повестке дня, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу « Международная жизнь ».

Журналисты спросили у дипломата о возможности проведения еще одного российско-американского саммита. В частности, у него спросили, может ли встреча состояться в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Рябков не исключил такой вариант развития событий. По его словам, вопрос о проведении следующего контакта Путина и Трампа стоит на повестке дня.

«Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются», — сказал Рябков.

Он также добавил, что Белый дом хорошо понимает российский подход относительно организации данной встречи. Москва надеется, что Вашингтон приложит усилия в создании необходимых условий для саммита.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине, по его оценкам, приближается к разрешению. Он выразил надежду на более быстрое урегулирование, сославшись на свои хорошие отношения с Путиным.

