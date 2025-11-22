Американский президент прокомментировал ситуацию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине, по его оценкам, приближается к разрешению, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме после встречи с избранным мэром Нью-Йорка, американский лидер отметил: «Я думаю, что они подходят к этому довольно близко, но я не хочу давать прогнозов».

При этом Трамп выразил надежду на более быстрое урегулирование, сославшись на свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но добавил: «Для танго нужны двое».

Особое внимание в своем комментарии Трамп уделил причинам возникновения конфликта, возложив ответственность на своего предшественника.

«Эта война не должна была начинаться. Я виню человека, тоже сидевшего за этим столом», — подчеркнул он, намекая на 46-го президента США Джо Байдена.

Заявление прозвучало на фоне активных дипломатических усилий Вашингтона по продвижению мирного плана из 28 пунктов, который уже получил предварительное одобрение Москвы, но встречает сопротивление со стороны Киева.

