Путин: план США по урегулированию на Украине публично не обсуждался

Москва получила текст плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Однако публично он не обсуждался. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

Российский лидер отметил, что о проекте говорили в общих чертах. При этом он добавил, что мирный план Трампа по урегулированию украинского кризиса обсуждался еще до саммита РФ и США на Аляске, который прошел 15 августа.

Уже во время переговоров с американским лидером в Анкоридже Путин выразил согласие с предложениями американской стороны по сделке, несмотря на некоторые сложности.

Президент РФ добавил, что США в ходе обсуждений просили Россию пойти на определенные компромиссы.

Ранее Трамп назвал крайний срок для принятия Киевом решения по плану урегулирования конфликта. По его словам, 27 ноября — это подходящая дата для того, чтобы Украина озвучила свой ответ.

