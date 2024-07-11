Рябков: РФ в военном ключе ответит на размещение американских ракет в Германии

Рябков рассказал, что РФ в военном ключе ответит на размещение американского оружия в ФРГ. Он подчеркнул, что реакция России будет спокойной и профессиональной, а также отметил, что военные уже взяли в работу заявление Пентагона.

По словам Рябкова, речь может идти о размещении наземных версий крылатой ракеты Tomahawk и ракеты SM-6. Но анализ того, какие именно это будут системы, проведут в дальнейшем.

Ранее в Пентагоне анонсировали размещение в Германии американских дальнобойных ударных систем в 2026 году. Новые орудия значительно превзойдут уже находящиеся в Европе.