Reuters: Вэнс прибыл в Исламабад для переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в столицу Пакистана для проведения переговоров с иранской делегацией, сообщает агентство Reuters .

Также в Исламабад прилетели спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, который является зятем действующего президента Дональда Трампа.

По данным гостелерадиокомпании Ирана, прошлой ночью в Пакистан прибыла делегация Ирана, которую возглавляет спикер парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

Стороны планируют обсудить поиск компромиссов на основе предложения Тегерана из 10 пунктов. В их числе: принцип ненападения, контроль Ирана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории республики, отмена основных и второстепенных санкций, выплата компенсаций и вывод американских войск из региона.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал главное требование Вашингтона на предстоящих переговорах с Ираном. Тегеран и Вашингтон будут вести переговоры напрямую и через посредников.

