Reuters: Вэнс прибыл в Исламабад для переговоров с Ираном
Фото - © Executive Office of the President of the United States
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в столицу Пакистана для проведения переговоров с иранской делегацией, сообщает агентство Reuters.
Также в Исламабад прилетели спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, который является зятем действующего президента Дональда Трампа.
По данным гостелерадиокомпании Ирана, прошлой ночью в Пакистан прибыла делегация Ирана, которую возглавляет спикер парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.
Стороны планируют обсудить поиск компромиссов на основе предложения Тегерана из 10 пунктов. В их числе: принцип ненападения, контроль Ирана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории республики, отмена основных и второстепенных санкций, выплата компенсаций и вывод американских войск из региона.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал главное требование Вашингтона на предстоящих переговорах с Ираном. Тегеран и Вашингтон будут вести переговоры напрямую и через посредников.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.