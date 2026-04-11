Иран и США будут вести переговоры напрямую и через посредников

Переговоры между Ираном и США в Исламабаде будут проходить в двух форматах — прямом и через посредников, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По данным СМИ, повестку предварительно согласуют стороны при участии пакистанских посредников. После этого США и Иран перейдут к прямым переговорам.

Первые переговоры начнутся 11 апреля по исламабадскому времени.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал главное требование Вашингтона на предстоящих переговорах с Ираном. По его словам, Тегеран не должен получить ядерное оружие.

