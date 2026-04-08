Вэнс, Уиткофф и Кушнер посетят столицу Пакистана для переговоров

Американская делегация в составе вице-президента Джей Ди Вэнса, специального посланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, являющегося зятем действующего президента США Дональда Трампа, на этих выходных посетит Исламабад для встречи с иранскими представителями, сообщает ТАСС .

Информацию о предстоящих переговорах подтвердила в ходе планового брифинга официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам Ливитт, Трамп направляет в Пакистан переговорную группу под руководством вице-президента Вэнса, в которую также вошли господин Уиткофф и господин Кушнер. Встречи запланированы на предстоящие выходные.

Ливитт также отметила, что первые переговоры начнутся 11 апреля по исламабадскому времени, и американская сторона рассчитывает на продуктивный очный диалог.

Ранее сообщалось, что Тегеран может открыть Ормузский пролив для прохода судов перед встречей с делегацией Соединенных Штатов в Пакистане. Корабли будут ходить в ограниченном режиме.

