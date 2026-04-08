Названы возможные сроки разблокировки Ормузского пролива Ираном

Reuters: Иран может разблокировать Ормузский пролив уже 9 или 10 апреля

Иран может разблокировать Ормузский пролив 9 или 10 апреля, если добьется достижения рамочного соглашения о завершении боевых действий. Об этом Reuters рассказал неназванный иранский источник, сообщает ТАСС .

Тегеран может открыть Ормузский пролив для прохода судов перед встречей с делегацией Соединенных Штатов в Пакистане. Корабли будут ходить в ограниченном режиме.

Экипажи кораблей должны быть скоординированы с военными Ирана.

США, Израиль и Иран объявили перемирие на Ближнем Востоке на две недели. Оно начнет действовать, когда Тегеран откроет Ормузский пролив.

