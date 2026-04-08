Перемирие между США и Ираном вступит в силу, когда откроют Ормузский пролив

Прекращение огня между США и Ираном вступит в силу, когда будет выполнено определенное условие, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента портала Axios Барака Равида.

Этим условием стало открытие Ормузского пролива.

«Представитель Белого дома заявил, что прекращение огня вступит в силу, когда Иран откроет Ормузский пролив», — отметил Равид.

Ранее американский президент США Дональд Трамп согласился на приостановку бомбардировки Ирана на две недели. Израиль присоединится к данному решению.

При этом Иран дал согласие гарантировать безопасность судоходства через Ормузский пролив.

