Перемирие между США и Ираном вступит в силу, когда откроют Ормузский пролив
Прекращение огня между США и Ираном вступит в силу, когда будет выполнено определенное условие, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента портала Axios Барака Равида.
Этим условием стало открытие Ормузского пролива.
«Представитель Белого дома заявил, что прекращение огня вступит в силу, когда Иран откроет Ормузский пролив», — отметил Равид.
Ранее американский президент США Дональд Трамп согласился на приостановку бомбардировки Ирана на две недели. Израиль присоединится к данному решению.
При этом Иран дал согласие гарантировать безопасность судоходства через Ормузский пролив.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.