Трамп назвал ключевое требование США на переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп назвал главное требование Вашингтона на предстоящих переговорах с Ираном, сообщает ТАСС .

По словам американского лидера, ключевое условие состоит в том, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.

«Никакого ядерного оружия. Это прежде всего. Для нас это 99%», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о критериях «хорошей сделки» с Ираном.

При этом иранские власти неоднократно подчеркивали, что не стремятся к созданию ядерного оружия.

Ранее Иран заявил, что начнет переговоры с США только после принятия Вашингтоном всех предварительных условий Тегерана.

