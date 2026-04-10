сегодня в 23:55

Иран потребовал от США выполнения всех условий перед началом переговоров

Иран заявил, что начнет переговоры с США только после принятия Вашингтоном всех предварительных условий Тегерана, сообщают « Известия » со ссылкой на иранское гостелевидение.

«Если другая сторона примет предварительные условия Ирана для начала переговоров, эти переговоры начнутся», — следует из заявления иранской стороны.

Иранскую делегацию на переговорах в Пакистане возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер-Галибаф. В состав делегации также вошли специалисты по безопасности, политике, военным, экономическим и юридическим вопросам.

Ранее МИД РФ призвал участников переговоров по Ирану проявить ответственный подход.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.