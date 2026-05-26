В Подмосковье 26–28 мая спрогнозировали пожарную опасность в лесах

Пожарная опасность I–IV классов ожидается в лесах Подмосковья с 26 по 28 мая, при этом 25 мая возгораний не зафиксировано. Температура воздуха в ближайшие дни составит плюс 9–16 градусов, местами пройдут дожди, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

25 мая на территории гослесфонда Московской области лесных пожаров не зарегистрировано.

26 мая на большей части региона прогнозируется I класс пожарной опасности. В Дмитровском, Клинском, Подольском и Сергиево-Посадском лесничествах ожидается II класс, в Московском учебно-опытном лесничестве и лесничестве «Русский лес» — III класс. В Виноградовском, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах установится IV класс.

27 мая на большей части Подмосковья прогнозируется II класс. В Бородинском, Волоколамском, Луховицком и Подольском лесничествах ожидается I класс, в Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском — III класс, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском — IV класс.

28 мая в большинстве лесничеств сохранится II класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Луховицком, Подольском, Ступинском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» прогнозируется I класс, в Ногинском — III класс, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском — IV класс.

Температура воздуха в регионе составит плюс 9–16 градусов днем и плюс 2–8 градусов ночью, ожидается переменная облачность, местами дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.