МИД РФ призвал участников переговоров по Ирану проявить ответственный подход

Россия призвала всех участников переговоров по Ирану проявить ответственный подход к ситуации и избегать того, что может подорвать шансы на мирный исход, сообщает МИД РФ.

«Призываем всех участников анонсированных переговоров в Пакистане проявить ответственный подход и избегать любых действий, которые могут подорвать открывшийся шанс», — говорится в заявлении министерства.

В МИД РФ добавили, что многие страны надеются на успех переговоров. Тем не менее, находятся те, кто тормозят продвижение к миру.

Ранее Израиль нанес масштабные удары по Ливану и поставил под удар перемирие.

