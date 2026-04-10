Израиль нанес удары по Ливану и поставил под удар перемирие

Израиль провел масштабные удары по Ливану спустя сутки после объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном. В Тегеране заявили о нарушении условий соглашения, сообщает Общественное Телевидение России .

Ночью 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о временном прекращении огня сроком на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности открыть Ормузский пролив. Однако уже в первые сутки напряженность в регионе возросла.

Днем 8 апреля Армия обороны Израиля сообщила о самой масштабной серии ударов по Ливану. По данным ТАСС, погибли 254 человека, 1165 получили ранения. Минздрав Ливана сообщил о сотнях жертв среди мирных жителей. В южном пригороде Бейрута ракета попала в супермаркет.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что договоренности с Ираном не касались Ливана. «Мы говорили, что прекращение огня будет касаться Ирана, союзников США, Израиля и арабских стран Персидского залива», — сказал он.

Председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин считает, что действия Тель-Авива подрывают переговорный процесс.

«В данной ситуации Израиль еще больше провоцирует военный конфликт, ударяя по Ливану», — заявил эксперт.

По его мнению, Израиль чувствует безнаказанность и действует в обход Вашингтона, что может осложнить отношения с США и повлиять на ситуацию вокруг Ормузского пролива и региональной безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.