Reuters узнало требования Путина для мирной сделки по Украине

Президент России Владимир Путин готов заключить мирную сделку при выводе ВСУ из Донбасса, отсутствии западных миротворцев на Украине и при ее отказе от планов по вступлению в НАТО, утверждает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю. Российские власти пока не комментировал эту информацию.

Американское агентство утверждает, что сейчас Москва требует вывести украинские войска с районов Донецкой Народной Республики, которые они контролируют. ВСУ продолжают удерживать крупные города Краматорск и Славянск, и ранее президент Украины Владимир Зеленский высказывался против вывода армии из ДНР. Взамен, как утверждает Reuters, российские войска готовы «остановить нынешние линии фронта в Запорожской и Херсонской областях».

Кроме того, Кремль продолжает настаивать на невступлении Украины в НАТО. Москва также требует, чтобы Североатлантический альянс юридически обязался не расширяться на восток, ввел ограничения на помощь ВСУ. Помимо этого, Москве нужны гарантии, что западных миротворцев не перебросят на Украину.

Власти России пока не комментировали информацию Reuters.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина может согласиться на заморозку конфликта по нынешней линии фронта и готова признать ряд территорий де-факто утраченными.