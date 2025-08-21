Подоляк: Украина готова признать ряд территорий де-факто утраченными

Киев может согласиться на заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Также он готов признать ряд территорий де-факто утраченными, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

Он объявил предварительную позицию Украины, касающуюся мирной сделки с РФ. Подоляк отметил, что один из сценариев завершения конфликта — замораживание его по линии фронта.

По его словам, Киев готов признать, что де-факто утратил ряд территорий. Подоляк заявил, что «де-юре они остаются за Украиной», в будущем она будет пытаться их вернуть экономическими и дипломатическими методами.

Также он прокомментировал возможность использования 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне для обеспечения гарантий безопасности для Украины. По его словам, этого будет недостаточно. Подоляк заявил, что Киев должен вступить в «определенный» альянс.

Ранее Зеленский заявил, что для Киева важно достичь понимания по гарантиям безопасности в течение 7–10 дней. По его словам, это должно произойти до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.