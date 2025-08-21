Зеленский: достичь понимания о гарантиях безопасности нужно до встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Киева важно достичь понимания по гарантиям безопасности в течение 7–10 дней. Это должно произойти до встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

Формат общения может быть двусторонним или трехсторонним. Во встрече главы киевского режима с российским президентом может принять участие и американский лидер Дональд Трамп.

По мнению журналистов издания The New York Times, Путин может встретиться с Зеленским исключительно для капитуляции Украины. Эксперты признались, что им трудно представить эту встречу, если Украина не пойдет на принятие требований России.

На Аляске 15 августа состоялся российско-американский саммит, где встретились Путин и Трамп. Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, российская сторона практически сразу пошла на уступки по украинскому вопросу.