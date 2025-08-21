NYT: Путин встретится с Зеленским ради принятия капитуляции Украины

В материале говорится, что экспертам сложно представить эту встречу, «если не будет очевидно, что Зеленский готов принять ключевые требования России».

На Аляске 15 августа состоялся российско-американский саммит, где встретились Владимир Путин и Дональд Трамп. Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, российская сторона практически сразу пошла на уступки.

Американский президент Дональд Трамп на переговорах в Белом доме 18 августа сказал на ухо президенту Франции Эммануэлю Макрону, что глава РФ Владимир Путин якобы хочет заключить сделку по Украине ради него. Это услышала общественность, поскольку микрофон оказался не выключен.