сегодня в 08:13

Трамп сказал на ухо Макрону, что Путин хочет мирный договор ради президента США

Американский президент Дональд Трамп на переговорах в Белом доме 18 августа сказал на ухо президенту Франции Эммануэлю Макрону, что глава РФ Владимир Путин якобы хочет заключить сделку по Украине ради него. Это услышала общественность, поскольку микрофон оказался не выключен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Трамп сказал Макрону, что Путин якобы точно хочет добиться мирного урегулирования конфликта с Украиной.

«Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете? Как бы безумно это ни звучало», — добавил президент США.

18 августа Дональд Трамп принял в Белом доме главу Украины Владимира Зеленского. После этого началась встреча с участием глав государств Евросоюза.