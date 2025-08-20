Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по Украине почти сразу

Уиткофф: Россия на саммите на Аляске почти сразу пошла на уступки по Украине

На Аляске 15 августа состоялся российско-американский саммит, где встретились Владимир Путин и Дональд Трамп. Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, российская сторона практически сразу пошла на уступки, сообщает «Царьград» .

В беседе с Fox News Уиткофф также заявил, что данный шаг Москвы свидетельствует о ее расположенности к сотрудничеству, что было с большим энтузиазмом воспринято в Вашингтоне.

До этого специальный посланник американского президента сообщал, что уступки со стороны России касаются пяти областей, не уточняя при этом, каких именно.

Во время встречи с Трампом в понедельник Владимир Зеленский выразил готовность к обсуждению вопросов, касающихся территорий, но только при участии Владимира Путина.

Позже помощник президента Ушаков сообщил, что Россия не возражает против проведения двусторонней встречи. Есть сведения, что она может пройти в ближайшее время. Главный вопрос сейчас заключается в выборе места проведения.