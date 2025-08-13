Зеленский не согласился выводить войска из Краматорска и Славянска

Президент Украины Владимир Зеленский снова высказался против вывода ВСУ из Донецкой Народной Республики, что, по данным ряда западных СМИ, Россия и США якобы обсуждают в рамках мирной сделки. Под контролем украинцев остается еще ряд крупных городов в ДНР, в том числе Славянск и Краматорск. Заявление Зеленского приводит украинская «Страна.ua» .

Несмотря на отказ выводить войска из подконтрольной части ДНР, Зеленский дал понять, что готов обсуждать «территориальные вопросы» с Россией, отмечает издание.

«Что касается моей позиции — она не изменилась, потому что она основана на фундаменте Конституции Украины. Пока Конституция государства не изменена, позиция гаранта этой Конституции не может меняться», — сказал глава киевского режима.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина готова обсуждать вопрос о принадлежности территорий, однако отправной точкой для этого должна быть линия соприкосновения. Вместе с тем политик подчеркивал, что юридическое признание утраченных Украиной земель, которые контролирует Россия, «не обсуждается».

Ранее МИД РФ исключал «обмен территориями» с Украиной, также подчеркивая, что территориальная целостность страны закреплена в ее Конституции. Согласно ей, Запорожская и Херсонская области, а также Луганская и Донецкая народная республики входят в состав России.

В пятницу, 15 августа, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске. Лидеры обсудят урегулирование конфликта на Украине, заявляли в Белом доме.