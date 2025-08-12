Белый дом назвал точное место встречи Трампа и Путина

Американская и российская стороны активно готовятся к встрече своих лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина соответственно. 12 августа Белый дом раскрыл, в каком городе пройдет встреча двух президентов на территории Аляски, сообщает ТАСС .

По данным Белого дома, встреча Трампа и Путина состоится на территории Анкориджа, который находится на юге штата.

В Белом доме отметил, что главной целью встречи Трампа и Путина является общее понимание Вашингтона позиции Москвы по украинскому кризису и его мирного завершения.

Анкоридж – это крупнейший город штата, в котором проживает порядка 40% населения всей Аляски. Почему Вашингтон и Москва выбрали именно этот населенный пункт, не уточняется. При этом известно, что столице штата Аляска – городу Джуно – может грозить опасность. Специалисты считают, что в ближайшее время там может прорваться ледниковое озеро.

Ранее и Белый дом, и Кремль подтвердили сообщения о том, что Трамп и Путин готовятся лично встретиться. Саммит запланирован на 15 августа. Мировая общественность гадала, позовут ли лидеры двух стран на встречу украинского президента Владимира Зеленского или нет. Американский лидер так и не подтвердил журналистам, что якобы намеревался позвать президента Украины на Аляску.

Тем временем сам украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что якобы уже идет подготовка к трехсторонним переговорам с участием и Трампа, и Путина. Ни дату, ни место этих переговоров он не раскрыл, но отметил, что итоги саммита не примет, если на них не будет Украины.