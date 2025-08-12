Синоптик Леус рассказал об угрозе столице Аляски прорыва ледникового озера

11 августа власти Аляски предупредили жителей о надвигающейся опасности. Ледниковое озеро вблизи города Джуно, расположенного на юго-востоке штата, может прорваться в любой момент, и это приведет к серьезному наводнению. О прогнозах возможного происшествия в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Специалисты из Национальной метеорологической службы и Геологической службы США зафиксировали критический объем воды в озере. Показатели уже достигли или даже превысили уровни, наблюдавшиеся при предыдущих рекордных затоплениях.

Для региона это уже третья подобная угроза за последние три года. Проблема связана с продолжающимся таянием ледника. В случае прорыва под ударом окажутся река Менденхолл и соседние территории в долине.

Леус отметил, что подобное происшествие наблюдалось и ранее. По данным CBS News, в прошлом году регион пострадал от серьезного наводнения, которое повредило жилые дома и инфраструктуру, что привело к введению чрезвычайного положения на федеральном уровне и уровне штата.

«Чтобы попытаться смягчить последствия будущих наводнений, коммунальные службы Джуно и инженерный корпус армии установили вдоль реки более двух миль заграждений для борьбы с наводнениями», — отметил синоптик.