МИД высказался о возможности «обмена землями» с Украиной

сегодня в 13:51

МИД про «обмен землями» с Украиной: состав России закреплен в Конституции

Территориальное устройство России закреплено в Конституции страны, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Таким образом он прокомментировал новости о том, что в ходе саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа якобы «планируется обсудить обмен территориями с Украиной», сообщает «Интерфакс» .

Дипломат подчеркнул, что во время переговоров на Аляске российские представители будут отстаивать национальные интересы.

«Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано», — сказал Фадеев.

Замдиректора департамента дипведомства добавил, что в саммите РФ — США на Аляске поучаствует министр иностранных дел Сергей Лавров.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в пятницу, 15 августа, в городе Анкоридж на Аляске. Политики обсудят урегулирование конфликта на Украине.