С Путиным к Трампу полетит еще один российский топ-политик

Лавров поучаствует в саммите Путина и Трампа на Аляске

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поучаствует в саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, который пройдет 15 августа. Информацию об этом подтвердил замдиректора департамента информации и печати дипведомства Алексей Фадеев, сообщает РИА Новости .

«Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу», — сказал дипломат в ходе брифинга.

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска, заявляли в Белом доме 12 августа. Встреча, как сообщал телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации США, состоится на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон».

В ходе переговоров руководители России и Соединенных Штатов обсудят урегулирование конфликта на Украине. В Белом доме отмечали, что Трамп и Путин проведут встречу наедине. Политики могут обсудить возможность территориальных компромиссов между Москвой и Киевом.