сегодня в 21:16

Белый дом: Трамп и Путин могут встретиться наедине

Президент США Дональд Трамп намерен провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на территории Аляски. При этом встреча президентов может пройти в составе двух человек — только Трамп и Путин, отметили в Белом доме, пишет SHOT .

Согласно официальным заявлениям, основной темой переговоров между главами государств станет ситуация вокруг Украины. Трамп рассчитывает обсудить с российской стороной возможность территориальных компромиссов между Москвой и Киевом.

Американский президент также выразил готовность затронуть и другие аспекты двусторонних отношений, не связанные с украинским кризисом.

В Белом доме подчеркнули, что Трамп избегает установления каких-либо ограничительных рамок в российско-американском диалоге по украинскому вопросу и выступает за возобновление прямых переговоров между конфликтующими сторонами, включая решение гуманитарных проблем.

Ранее сообщалось, что Белый дом раскрыл точное место, где состоится российско-американский саммит. При этом в Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию, чтобы сорвать предстоящие переговоры.