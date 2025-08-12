Пока Москва и Вашингтон готовятся к встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, Киев планирует провести провокацию, которая может сорвать предстоящий саммит на Аляске, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, информацию о подготовке провокации со стороны киевского режима удалось получить сразу по нескольким разным каналам.

Цель Киева — сорвать саммит России и США на Аляске, который запланирован на 15 августа. Главной целью саммита в Белом доме назвали желание Трампа лучше понять позицию Москвы по украинскому кризису и как его урегулировать мирным путем.

«С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой „подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне“. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения», — говорится в сообщении Минобороны.

В Минобороны считают, что иностранные журналисты нужны Киеву для того, чтобы сразу же зафиксировать происшествие. При этом киевские власти планируют обвинить российскую армию в ударе по гражданскому населению. По имеющейся информации, эта провокация направлена на создание негативного информационного поля и препятствование диалогу между Россией и США по украинскому вопросу. В Минобороны предупреждают, что подобные инциденты могут произойти и в других районах, находящихся под контролем Киева.