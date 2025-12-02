Reuters: Трамп «закрыл» небо над Венесуэлой, так как Мадуро не покинул страну

Американский президент Дональд Трамп давал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро время до 28 ноября, чтобы покинуть свою страну, и по истечении этого срока объявил о «закрытии» воздушного пространства над Венесуэлой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Во время разговора с Трампом Мадуро среди условий назвал полную амнистию ему и членам его семьи, а также снятие наложенных санкций, в том числе с более чем 100 венесуэльских чиновников.

Отмечается, что президент США отклонил большинство запросов Мадуро, при этом не уточняется, о каких именно шла речь.

Воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто, сообщил 29 ноября президент США Дональд Трамп.

Ранее лидер США оставил открытой возможность прямого применения военной силы против Венесуэлы.

Также администрация Трампа летом этого года активно рассматривала возможность проведения военных операций против Венесуэлы, включая планы по захвату президента Николаса Мадуро и установлению контроля над нефтяными месторождениями страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.