Администрация Трампа планировала захватить Мадуро и венесуэльскую нефть

WP: США разрабатывали варианты установления контроля над нефтью Венесуэлы
Согласно расследованию Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа летом 2025 года активно рассматривала возможность проведения военных операций против Венесуэлы, включая планы по захвату президента Николаса Мадуро и установлению контроля над нефтяными месторождениями страны, сообщает РИА Новости.

Источники издания утверждают, что обсуждались варианты «поимки и захвата» венесуэльского лидера, а также силового взятия под контроль ключевых нефтяных объектов.

Параллельно ЦРУ значительно усилило работу подразделения по борьбе с наркоторговлей, получив от Трампа в октябре широкие полномочия на проведение тайных операций с применением смертоносной силы. Юристы администрации выражали сомнения в законности таких действий, однако Белый дом разработал юридическое обоснование, ссылаясь на «немеждународный вооруженный конфликт» с транснациональными преступными группами.

Ранее New York Times сообщала об  одобрении Трампом секретных операций ЦРУ в Венесуэле, которые могут стать прелюдией к масштабным военным действиям.

