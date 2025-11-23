Администрация Трампа планировала захватить Мадуро и венесуэльскую нефть

Согласно расследованию Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа летом 2025 года активно рассматривала возможность проведения военных операций против Венесуэлы, включая планы по захвату президента Николаса Мадуро и установлению контроля над нефтяными месторождениями страны, сообщает РИА Новости .

Источники издания утверждают, что обсуждались варианты «поимки и захвата» венесуэльского лидера, а также силового взятия под контроль ключевых нефтяных объектов.

Параллельно ЦРУ значительно усилило работу подразделения по борьбе с наркоторговлей, получив от Трампа в октябре широкие полномочия на проведение тайных операций с применением смертоносной силы. Юристы администрации выражали сомнения в законности таких действий, однако Белый дом разработал юридическое обоснование, ссылаясь на «немеждународный вооруженный конфликт» с транснациональными преступными группами.

Ранее New York Times сообщала об одобрении Трампом секретных операций ЦРУ в Венесуэле, которые могут стать прелюдией к масштабным военным действиям.

