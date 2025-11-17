Трамп заявил о готовности пойти на любые меры для борьбы с наркокартелями
Трамп допустил возможность нанесения ударов по территории Мексики
Американский лидер Дональд Трамп открыто допустил возможность проведения военных операций на территории Мексики, сообщает ТАСС.
«Нанесу ли я удары в Мексике, чтобы остановить наркотики? Мне это подходит! Чего бы нам ни пришлось сделать, чтобы остановить поток наркотиков!», — заявил Трамп.
Глава Белого дома добавил, что «устал кричать» на глупых людей.
Ранее президент США не исключал проведение наземной операции в Венесуэле.