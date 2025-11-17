Президент США заявил журналистам, что не исключает вторжения в Венесуэлу

сегодня в 23:16

Отвечая на вопросы корреспондентов в Белом доме, президент сделал многозначительное заявление: «Я ничего не исключаю. Нам просто нужно позаботиться о Венесуэле».

Также Трампу уже показали обновленные варианты военных действий против Венесуэлы. Среди них оказались удары по наземным целям.

Ранее Вашингтон уже вводил жесткие экономические санкции против правительства Николаса Мадуро.