Трампу представили новые планы военных ударов по Венесуэле

На совещании с участием министра обороны Пита Хегсета и председателя Комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна обсуждались детали возможной операции. При этом окончательное решение пока не принято, сообщает CBS News со ссылкой на источники в администрации США.

Напряженность в регионе возросла после ввода авианосной группы USS Gerald Ford в зону ответственности Южного командования США. Ранее Вашингтон уже проводил в Карибском море операции против судов, подозреваемых в наркоперевозках, а генпрокурор США объявил награду в 50 млн долларов за информацию о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Белый дом и Пентагон отказались комментировать планы возможных ударов.

