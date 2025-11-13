Трампу представили новые планы военных ударов по Венесуэле
Американскому президенту Дональду Трампу на текущей неделе представили обновленные варианты военных действий против Венесуэлы, включающие удары по наземным целям, сообщает РИА Новости.
На совещании с участием министра обороны Пита Хегсета и председателя Комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна обсуждались детали возможной операции. При этом окончательное решение пока не принято, сообщает CBS News со ссылкой на источники в администрации США.
Напряженность в регионе возросла после ввода авианосной группы USS Gerald Ford в зону ответственности Южного командования США. Ранее Вашингтон уже проводил в Карибском море операции против судов, подозреваемых в наркоперевозках, а генпрокурор США объявил награду в 50 млн долларов за информацию о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Белый дом и Пентагон отказались комментировать планы возможных ударов.
